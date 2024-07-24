 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Интерфакс» назвал пострадавшего при взрыве в Москве полковником Генштаба

Автомобиль Toyota взорвался этим утром на севере Москвы. При взрыве пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. По данным «Интерфакса», пострадавший — полковник Генштаба. Источник РБК уточнял, что его имя — Андрей Торгашов
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Владельцем автомобиля, в котором утром в среду сработало взрывное устройство на парковке на севере Москвы, является полковник ВС России, руководитель одного из подразделений Генштаба, сообщил источник «Интерфакса».

«Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники сообщили, что мужчина, пострадавший при взрыве, — офицер Минобороны.

Источник РБК уточнял, что его имя — Андрей Торгашов. Baza и RT писали, что при взрыве пострадал полный тезка замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова. Сам Торгашов в разговоре с телеканалом опроверг информацию, что именно он находился в автомобиле.

Жена пострадавшего Торгашова сообщила RT, что супругу провели операцию. Он также имеет отношение к силовым структурам, отмечает телеканал. Очевидцу взрыва, который оказался на месте одним из первых, он сказал, что участвовал в СВО.

«Интерфакс» назвал пострадавшего при взрыве в Москве полковником Генштаба
Video

Кремль счел преждевременными комментарии о подрыве машины в Москве
Общество
Фото:Reuters

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался утром 24 июля на улице Синявинской на севере Москвы, взрыв прогремел около 6:30 утра. СК установил личность подрывника, однако не раскрыл имени. На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно, как следователи осматривают автомобиль такси Chery Tiggo, на котором исполнитель приехал к месту подрыва.

Как писал Mash, подозреваемый заложил взрывное устройство в районе 2 часов ночи, после чего скрылся. Его лицо попало на камеры. Это мужчина примерно 35 лет, в бейсболке, черных кроссовках, джинсах и с рюкзаком. По данным источника «112», он уже покинул Россию — он улетел в Турцию.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). Его передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

Украинские власти заявили о непричастности Киева к произошедшему.

Украина готова к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах

Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд

Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления

Банковский сектор подвергся DDOS-атаке

Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
взрыв автомобиля Москва подполковник ВС России теракт бомба
Материалы по теме
Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве приехал на машине такси
Политика
Toyota военного в Москве сразу после взрыва. Видео
Общество
В офисе Зеленского заявили о непричастности ко взрыву в Москве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
МИД Украины пояснил слова Кулебы о переговорах с Россией Политика, 15:57
МОК утвердил Солт-Лейк-Сити столицей зимней Олимпиады-2034 Спорт, 15:54
В очереди у Крымского моста со стороны Керчи скопилось более 500 машин Общество, 15:50
Депутаты продлили норму о вырубке леса на Байкале для расширения БАМа Общество, 15:49
Как семейные реликвии разоряют наследников Pro, 15:48
Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы Бизнес, 15:46
Движение Black Lives Matter выступило против выдвижения Камалы Харрис Политика, 15:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Из-за жары энергопотребление в России выросло на 7,3% Общество, 15:34
Госдума отменила НДС для строителей частных домов по эксроу Недвижимость, 15:31
Как обойти запрет рекламы в Youtube и куда идти, если его закроют Pro, 15:29
Путин поручил правительству расширить семейную ипотеку на частные дома Недвижимость, 15:28
Производство электромобиля «Атом» из России предложили локализовать в КНР Бизнес, 15:27
Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде Спорт, 15:25
У экс-владельца «Югры» Хотина изъяли бизнес-центр «ЗИЛ» Бизнес, 15:25