«Интерфакс» назвал пострадавшего при взрыве в Москве полковником Генштаба

Автомобиль Toyota взорвался этим утром на севере Москвы. При взрыве пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. По данным «Интерфакса», пострадавший — полковник Генштаба. Источник РБК уточнял, что его имя — Андрей Торгашов

Фото: Reuters

Владельцем автомобиля, в котором утром в среду сработало взрывное устройство на парковке на севере Москвы, является полковник ВС России, руководитель одного из подразделений Генштаба, сообщил источник «Интерфакса».

«Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники сообщили, что мужчина, пострадавший при взрыве, — офицер Минобороны.

Источник РБК уточнял, что его имя — Андрей Торгашов. Baza и RT писали, что при взрыве пострадал полный тезка замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова. Сам Торгашов в разговоре с телеканалом опроверг информацию, что именно он находился в автомобиле.

Жена пострадавшего Торгашова сообщила RT, что супругу провели операцию. Он также имеет отношение к силовым структурам, отмечает телеканал. Очевидцу взрыва, который оказался на месте одним из первых, он сказал, что участвовал в СВО.

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Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался утром 24 июля на улице Синявинской на севере Москвы, взрыв прогремел около 6:30 утра. СК установил личность подрывника, однако не раскрыл имени. На кадрах, которые опубликовало ведомство, видно, как следователи осматривают автомобиль такси Chery Tiggo, на котором исполнитель приехал к месту подрыва.

Как писал Mash, подозреваемый заложил взрывное устройство в районе 2 часов ночи, после чего скрылся. Его лицо попало на камеры. Это мужчина примерно 35 лет, в бейсболке, черных кроссовках, джинсах и с рюкзаком. По данным источника «112», он уже покинул Россию — он улетел в Турцию.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). Его передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

Украинские власти заявили о непричастности Киева к произошедшему.