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«РИА Новости» сообщило, что Серебрякова могли завербовать в России

«РИА Новости»: подозреваемого в подрыве автомобиля могли завербовать в России
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве мог быть завербован в России и получить вознаграждение в криптовалюте, пишут госагентства. Следователи выясняют его мотивы, заказчика преступления и способ вербовки
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова могли завербовать в России, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Серебрякова могли завербовать, когда он находился в России. Дистанционным путем или нет, это сейчас выясняется. Анализируются его соцсети и личные данные», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что подозреваемый мог получить вознаграждение за совершение преступления, в том числе в криптовалюте. О какой сумме идет речь, кто является заказчиком и какие мотивы были у Серебрякова, выясняет следствие, добавил собеседник агентства.

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Внедорожник Toyota взорвался ранним утром 24 июля. Пострадали мужчина и женщина, которые находились в автомобиле. «Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источник писали, что пострадал офицер Минобороны, «Интерфакс» — руководитель одного из подразделений Генштаба.

СК возбудил дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). Украинские власти отрицали причастность к произошедшему. В Кремле не стали комментировать инцидент до результатов расследования.

В ФСБ сообщили, что подозреваемый в подрыве автомобиля успел сбежать в Турцию. Его задержали в Бодруме и сейчас готовят к экстрадиции.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Москва взрыв подрыв автомобиля Турция
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