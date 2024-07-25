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Политика ,  
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Подозреваемый во взрыве в Москве служил греко-католическим алтарником

Евгений Серебряков
Евгений Серебряков (Фото: МВД Турции)

Фигурант дела о подрыве автомобиля в Москве, задержанный в Турции, был алтарником греко-католического прихода в столичном храме. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на местную прихожанку.

Евгения Серебрякова узнала прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице. Она уточнила, что он был министрантом в крипте греко-католического прихода (аналогичная должность в православной традиции называется «алтарник»).

«Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу», — рассказала женщина.

Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов подтвердил информацию о том, что Серебряков появлялся в соборе.

«Я этого человека [Серебрякова] могу опознать. Я его видел в храме, но больше мне о нем не известно абсолютно ничего. Я видел его в соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, но как давно и при каких обстоятельствах [не помню]», — сообщил РБК Горбунов.

Он добавил, что точно знает, что Серебряков «не играл какую-то заметную роль в приходе».

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Фото:Reuters

Мужчина подозревается в подрыве автомобиля на севере Москвы 24 июля. В результате взрыва заложенного устройства пострадали два человека, один из них, по данным «Коммерсанта» и «МК», — офицер Минобороны.

В ФСБ сообщали, что предполагаемый преступник уехал в Турцию, местная полиция в тот же день сообщила о задержании Серебрякова. В России он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По данным Shot, Серебрякову 30 лет, он жил с котами на съемной квартире в Пресненском районе Москвы, соседи описали его как тихого и интеллигентного человека. По словам его брата, Серебряков перебрался в Москву 12 лет назад и поступил в столичный вуз. По данным телеграм-канала «112», он учился в Высшей школе экономики.

«112» также утверждает, что предполагаемый преступник регулярно ходил в католическую церковь на Малой Грузинской улице, в последние два года посещал Грузию, Армению и Узбекистан. В СМИ сообщали, что свое имя мужчина писал «на украинском». Согласно скриншоту, опубликованному «РИА Новости», он представлялся как «Євген Серебряков».

В Киеве отрицают причастность к произошедшему. В Кремле не стали комментировать инцидент до результатов расследования.

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Теги
подрыв прихожане Москва заочный арест новости
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