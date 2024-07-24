Суд заочно арестовал подозреваемого в подрыве машины на севере Москвы

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Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщает ТАСС.

Ему вменяют покушение на убийство двух или более лиц и незаконный оборот оружия, следует из карточки дела. Ранее Серебрякова задержали в Бодруме, сообщила глава МВД Турции Али Ерликая.

Взрыв внедорожника Toyota произошел утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы. Пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. СК назвал причиной «детонацию неустановленного предмета».

«Коммерсантъ» и «МК» называли пострадавшего офицером Минобороны Андреем Торгашовым, но тот опроверг информацию. По данным ТАСС и «360», машина принадлежит участнику военной операции на Украине.

В Киеве заявили о непричастности к произошедшему. Кремль не стал комментировать произошедшее до получения результатов расследования.