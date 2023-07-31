Командование ВС Польши: снайперы взяли под контроль границу с Белоруссией

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Беженцы между Белоруссией и ЕС

Власти Польши обвинили Белоруссию в увеличении числа попыток нелегального перехода границы и в нападении нелегальных мигрантов на польских военных. Границу начали контролировать снайперы

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, сообщило генеральное командование ВС страны, передает RMF.FM. Командование также опубликовало кадры, где на границе можно увидеть военных со снайперскими винтовками.

«Все еще опасно на границе с Белоруссией. Польские патрули подвергаются нападениям агрессивных иностранцев. Каждый день офицеры и солдаты становятся объектом агрессии», — сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

По утверждению польских властей, белорусские спецслужбы доставляют на границу мигрантов и «оборудование для пересечения границы (лестницы, режущие инструменты) и нападения на поляков (камни и кирпичи)».

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией.

Число незаконных пересечений границы ЕС со стороны Белоруссии увеличилось в разы. В ЕС сочли, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске отвергли обвинения.

Заграждения, которые решили возвести на восточных границах Польши и стран Балтии после миграционного кризиса 2021 года, не привели к существенному сокращению потока нелегалов.