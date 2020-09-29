Суд оштрафовал «Новую газету» за статью о коронавирусе в Чечне

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Мировой суд оштрафовал «Новую газету» на 260 тыс. руб. из-за статьи журналистки Елены Милашиной о вспышке коронавируса в Чечне. Об этом РБК сообщили в пресс-службе издания.

«Это уже второе дело, будем обжаловать», — сказали в пресс-службе «Новой газеты».

Как рассказали РБК в Басманном суде, судебный участок мирового судьи №359 Басманного района наложил штраф на издание в размере 200 тыс. руб. и на его главного редактора Дмитрия Муратова на сумму 60 тыс. руб.

Суд счел газету виновной в «распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации», создавшей «угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности» (ч. 9 ст. 13.15 КоАП).