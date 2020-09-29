Суд оштрафовал «Новую газету» за статью о коронавирусе в Чечне

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 79,68 (+1,01) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 93,02 (+1,54) Инвестиции, 14:07
Армянские предприниматели призвали к мирному решению конфликта в Карабахе Политика, 20:04 Пашинян второй раз позвонил Путину из-за ситуации в Карабахе Политика, 19:55 Названа дата выхода в прокат фильма «Серебряные коньки» Стиль, 19:50 Пандемия и обесценивание рубля: стоит ли в кризис покупать жилье Недвижимость, 19:50 Матч Кубка России отменен из-за вспышки коронавируса Спорт, 19:44 Замглавы МИД России встретился с послами Армении и Азербайджана Политика, 19:37 F-16 в Карабахе, евро бьет рекорды 2016 года. Главные новости РБК Общество, 19:33 Порошенко заразился COVID-19 Политика, 19:26 Пашинян увидел угрозу для существования армянского народа Политика, 19:22 Суд оштрафовал «Новую газету» за статью о коронавирусе в Чечне Общество, 19:16 Джим Роджерс назвал пузырем акции Apple, Amazon и Google Инвестиции, 19:07 Алиев опроверг участие Турции в карабахском конфликте Политика, 19:05 Mercedes отзовет автомобили в России из-за дефекта в рулевом механизме Авто, 19:04 Глава МИД Германии предупредил Россию в ООН о санкциях из-за Навального Политика, 19:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Суд оштрафовал «Новую газету» за статью о коронавирусе в Чечне

Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Мировой суд оштрафовал «Новую газету» на 260 тыс. руб. из-за статьи журналистки Елены Милашиной о вспышке коронавируса в Чечне. Об этом РБК сообщили в пресс-службе издания.

«Это уже второе дело, будем обжаловать», — сказали в пресс-службе «Новой газеты».

Как рассказали РБК в Басманном суде, судебный участок мирового судьи №359 Басманного района наложил штраф на издание в размере 200 тыс. руб. и на его главного редактора Дмитрия Муратова на сумму 60 тыс. руб.

Суд счел газету виновной в «распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации», создавшей «угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности» (ч. 9 ст. 13.15 КоАП).

На «Новую газету» составили протоколы о фейках про коронавирус
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Поводом для судебного разбирательства стала публикация журналистки «Новой газеты» под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло» от 12 апреля 2020 года, в которой речь шла о вспышке COVID-19 в Чеченской Республике.

В статье, в частности, говорилось, что вспышка коронавирусной инфекции парализовала жизнь в республике, при этом глава Чечни Рамзан Кадыров вел «полноценную активную жизнь». Автор также сообщала, что врачи в республике не были готовы к оказанию помощи пациентам с COVID-19.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

В апреле Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать материал, и в газете сообщили, что удалили его. Позднее редакция ограничила доступ только к фрагменту статьи, который, по мнению Генеральной прокуратуры, «мог спровоцировать рост панических настроений в условиях коронавирусной инфекции».

новости Новая газета штраф коронавирус Чечня
Материалы по теме
Песков назвал не делом Кремля обращение о госзащите журналистки Милашиной
Общество
Кадыров ответил на слухи о болезни фразой «Я абсолютно здоровый человек»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter