В Чечне избили журналистку Елену Милашину

Елена Милашина приехала в Грозный на приговор жене экс-судьи Янгулбаева Заремы Мусаевой. Неизвестные сильно избили журналистку и адвоката Мусаевой Александра Немова, угрожали им оружием и разбили технику

В Чечне неизвестные лица напали на журналистку Елену Милашину (работала в «Новой газете»), которая прилетела в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак. Кроме того, они напали на адвоката Александра Немова.

Немов сообщил правозащитной организации «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), что по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми. Обоих сильно избили, им угрожали оружием, также нападавшие отобрали и разгромили всю технику, которая была с собой у Немова и Милашиной.

По словам адвоката, нападавшие потребовали от них с Милашиной уезжать.

Журналистку и адвоката доставили в больницу. Собчак пишет, что оба сидят в инвалидных колясках. У Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы, она постоянно теряет сознание, голова облита зеленкой. Немов «плохо двигается», написала Собчак.

РБК обратился за комментарием к Елене Милашиной, Александру Немову, направил запросы в пресс-службу главы и правительства Чечни, МВД по республике, СУ СКР по региону, прокуратуру региона, обратился за комментарием в Минздрав Чечни.

Милашина в феврале прошлого года сообщала, что получала в свой адрес угрозы со стороны чеченских властей, из-за чего временно выезжала из России. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее назвал журналистку и правозащитника, члена СПЧ и создателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев», а также разрабатывают сценарии и «нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение», и призывал задержать «этих пособников террористов».

Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать правозащитников и оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Последнего чеченские правоохранительные органы считают причастным к руководству телеграм-каналом 1ADAT (признан судом экстремистским). Его брат Абубакар — юрист, сотрудничал с «Комитетом против пыток». Мусаеву обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК (насилие над представителем власти). В январе прошлого года вооруженные лица в гражданской одежде пришли к ней в квартиру в Нижнем Новгороде и предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе на допрос, после чего насильно увезли Мусаеву, страдающую сахарным диабетом, в Грозный, не взяв необходимых лекарств, сообщали правозащитники.

По версии следствия, Мусаева, стоя рядом с дежурной частью, «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность». К женщине подошел участковый и сказал, что та нарушает закон, поэтому он вынужден составить протокол о хулиганстве. После этого, как утверждал полицейский, Мусаева набросилась на него, царапала и била. Женщине назначили административный арест, а пока та находилась в спецприемнике, завели уголовное дело о нападении на участкового. Мусаева более полутора лет провела в СИЗО, 15 июня обвинение запросило для нее пять с половиной лет колонии.

Сайди Янгулбаев связывал дело против его жены с правозащитной деятельностью сыновей и называл «заказом» Кадырова. Бывший судья в январе прошлого года уехал из России.