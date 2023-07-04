Москалькова обратилась в СК и прокуратуру Чечни из-за избиения Милашиной

Елена Милашина (Фото: babinetssergey / Telegram)

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова направила телеграммы в управление Следственного комитета по Чечне и прокурору региона из-за избиения журналистки Елены Милашиной (работала в «Новой газете») и адвоката Александра Немова, сообщает «РИА Новости».

Обстоятельства произошедшего выясняют Союз журналистов России (СЖР) и Совет по правам человека, сказал ТАСС председатель СЖР Владимир Соловьев. «Нападение на журналиста — неприемлемо, мы надеемся что правоохранительные органы предпримут все необходимые усилия для наказания виновных», — заявил он.

Член СПЧ Александр Брод готовит обращение в Генпрокуратуру.

Руководитель Команды против пыток (ранее — Комитет против пыток, был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Сергей Бабинец опубликовал в Telegram фото Милашиной, на котором та разговаривает с Москальковой. На снимке у журналистки обрита голова, лицо в зеленке, обе руки в гипсе.

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