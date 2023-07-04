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Избитых в Чечне Милашину и Немова доставят в Москву

Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова планируют доставить в Москву
Милашину и Немова, избитых в Грозном, привезли в Беслан в машине скорой помощи. У них многочисленные переломы, а у адвоката еще и ножевое ранение, сообщил омбудсмен Северной Осетии. Пострадавших затем доставят в Москву
Елена Милашина
Елена Милашина (Фото: babinetssergey / Telegram)

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которых после избиения в Чечне привезли в медицинский центр в Беслане, позднее планируют доставить бортом МЧС в Москву, сказал ТАСС уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев.

Омбудсмен сообщил, что пообщался с пострадавшими. «Милашиной делают обследование, ей делают МРТ сейчас, у нее переломы многочисленные. У Немова ножевое ранение, переломы также многочисленные», — сказал Цогоев.

Из Чечни Милашину и Немова привезла карета скорой помощи в сопровождении медперсонала и регионального омбудсмена Мансура Солтаева, пишет агентство. Журналистка во время нахождения в коридоре потеряла сознание.

Журналистка и адвокат утром 4 июля прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева (женщина получила пять с половиной лет колонии по обвинению в насилии над силовиком; родственники Мусаевой связывают уголовное дело с правозащитной деятельностью ее сыновей). По дороге из аэропорта на них напали неизвестные, сильно избили, отобрали телефоны и разбили технику. Милашина получила закрытую черепно-мозговую травму, ей переломали пальцы рук, а Немова ранили в ногу.

Милашина в начале 2022 года рассказывала об угрозах со стороны чеченского руководства, ей пришлось временно уехать из России. Немов тогда же заметил за собой слежку и обратился в полицию, но не получил ответа, сообщила «РИА Новости» его коллега, председатель нижегородского отделения Ассоциации юристов России Ирина Фаст.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова направила телеграммы в управление Следственного комитета по Чечне и прокурору региона. Нападение осудил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и решил обратиться в Генпрокуратуру и СКР. В Минцифры пообещали помочь пострадавшим. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал к жесткой реакции правоохранительных органов. О нападении доложили президенту Владимиру Путину, Кремль заявил, что ситуация требует «энергичных мер» и «реализации следственных действий». Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев назвал произошедшее «дерзкой диверсионной провокацией против республики».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Елена Милашина омбудсмен Северная Осетия Беслан Чечня Грозный Москва

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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