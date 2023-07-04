Предприятие Москвы получило грант на средства ПВО по обнаружению дронов

НПО «Алмаз» получило грант из бюджета Москвы на средства ПВО по обнаружению дронов

НПО «Алмаз» им. Расплетина займется совершенствованием средств ПВО для обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотников. Новую Москву и Подмосковье утром 4 июля вновь атаковали дроны, атака была отбита

Фото: Денис Гришкин / пресс-служба мэра Москвы

Научно-производственное объединение (НПО) «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина получило грант от правительства Москвы на совершенствование систем противовоздушной обороны, сообщается на сайте мэра. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Деньги, выделенные из городского бюджета, пойдут на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотников. «Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона», — говорится в сообщении.

«НПО «Алмаз», расположенное в столице, занимается разработкой новейших зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны.

Утром 4 июля Новую Москву и Московскую область в очередной раз атаковали беспилотники. Атака была отбита силами ПВО, все обнаруженные дроны ликвидированы, заявил Собянин. Никто не пострадал. В целях безопасности часть рейсов из аэропорта Внуково была перенаправлена, позднее ограничения на полеты близ Внуково отменили.

Минобороны сообщило, что Новую Москву и Подмосковье пытались атаковать пять беспилотников, четыре из них были сбиты средствами ПВО на территории Новой Москвы, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе Московской области. По данным «РИА Новости» и ТАСС, два дрона были сбиты в поселке Валуево рядом с Внуково. Еще один беспилотник был поражен близ Кубинки и упал на территории военного объекта. ТАСС также сообщал о падении дрона в Калужской области.

В Кремле, отвечая на вопрос, удалось ли властям повысить уровень безопасности столицы, заявили, что атаковавшие Московский регион утром беспилотники «были уничтожены с помощью соответствующей системы».

После атаки дронов на Москву 20 мая президент Владимир Путин говорил, что столичная система ПВО «сработала штатно, удовлетворительно». «Хотя есть над чем работать», — признавал он.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)