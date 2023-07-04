Собянин сообщил об отбитой атаке украинских дронов в Новой Москве

Собянин сообщил, что силы ПВО отразили все атаки дронов, аэропорт Внуково возобновил работу. По данным Минобороны, всего в Москве и Подмосковье сбили пять беспилотников

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня утром была очередная попытка атаки украинских дронов на Новую Москву и объекты в Московской области.

«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Он заверил, что ограничения на полеты в аэропорту Внуково снимаются с 8:00. Аэропорт вводил их с пяти утра, несколько рейсов перенаправляли в Шереметьево и Домодедово.

«Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего», — заключил Собянин.

Всего силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку пяти беспилотников в Москве и Подмосковье, сообщает Минобороны.

Два беспилотника были сбиты в поселке Валуево недалеко от Внуково, один — возле Кубинки в Одинцовском районе (по данным Baza, он упал на территории военной части). Кроме того, еще один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы, упал в Калужской области, передавал ТАСС.

Столичный регион не впервые подвергается нападению беспилотников. В конце мая Минобороны сообщало об атаке восьми дронов на Москву, по данным властей, незначительные повреждения получили несколько многоквартирных жилых домов, пострадали два человека. 21 июня, в Новой Москве и Подмосковье были сбиты три беспилотника.