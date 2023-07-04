Песков ответил на вопрос о безопасности Москвы после атаки дронов

Дмитрий Песков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Атаковавшие Новую Москву и Подмосковье утром 4 июля дроны «были уничтожены с помощью соответствующей системы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, удалось ли властям повысить уровень безопасности столицы.

По данным Минобороны, из пяти участвовавших в утренней атаке беспилотников четыре сбила система ПВО, а еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что люди не пострадали.

По данным «РИА Новости» и ТАСС, два дрона были сбиты на территории поселка Валуево рядом с Внуково. В аэропорту с 5:10 вводили ограничения на прием и вылет воздушных судов; несколько рейсов направляли в Шереметьево и Домодедово. К 8:00 аэропорт возобновил работу. Один дрон был сбит в районе подмосковной Кубинки и упал на территории военного объекта; ТАСС сообщал о падении еще одного беспилотника в Калужской области.

В конце мая Москву уже атаковали дроны. Тогда три из восьми аппаратов подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять — сбили комплексом «Панцирь-С» в Московской области. Несколько зданий получили незначительные повреждения, никто из жильцов серьезно не пострадал. Песков после случившегося отказался «комментировать вопросы безопасности столицы», но отметил, что «Министерство обороны сработало хорошо, ПВО сработала хорошо».