Захарова назвала актом терроризма атаку беспилотников в Новой Москве

Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Атака украинскими беспилотниками районов в Новой Москве и Подмосковье является актом терроризма, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати, и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма», — написала Захарова.

По ее мнению, эту атаку можно считать актом международного терроризма, так как Украина совершила его «поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием». «Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН — финансируют террористический режим», — добавила дипломат.

Атака дронов, о которой идет речь, произошла утром 4 июля. По данным Минобороны, были задействованы пять украинских беспилотников: четыре БПЛА сбили на территории Новой Москвы, еще один дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы и он потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

«РИА Новости» и ТАСС передавали, что два дрона были сбиты на территории поселка Валуево, который находится рядом с Внуково. По данным собеседников агентств, один дрон сбили в районе Кубинки и он упал на территории военного объекта. ТАСС также сообщал о падении еще одного беспилотника в Калужской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки никто не пострадал.