ФСБ задержала мужчину, который убеждал военных перейти на сторону Киева

В Тюмени мужчина, используя аргументы, дискредитирующие армию, пытался убедить офицера и вверенные ему подразделения перейти на сторону ВСУ и обещал им организовать связь с украинскими спецслужбами. ФСБ завела дело о госизмене

Фото: Александр Река / ТАСС

В Тюмени задержали мужчину, который убеждал военных перейти на сторону Украины после прибытия в зону боевых действий, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.

Ведомство называет задержанного «пособником украинских спецслужб». По данным ФСБ, он «склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ», и обещал российским военным организовать связь «с представителями украинских разведывательных органов». В качестве аргументов он «использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы».

Против мужчины завели дело о госизмене (ст. 275 УК). В апреле президент Владимир Путин утвердил закон об ужесточении наказания по этой статье. Если раньше по ней могли осудить на срок до 20 лет лишения свободы, то теперь грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Летом 2022 года к госизмене приравняли переход на сторону противника в условиях военных действий. Авторы инициативы (среди них глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов) заявляли, что мера позволит эффективнее выявлять, предупреждать и пресекать преступную деятельность, которая ведется с целью «подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства».

На фоне продолжающихся военных действий на Украине власти все чаще сообщают о заведении дел и вынесении приговоров по ст. 275 УК. Например, в июне жителя Амурской области обвинили в перечислении денег на закупку военной техники для украинских войск; жителя Нальчика заподозрили в попытке вступить в ряды одного из вооруженных формирований ВСУ; в Пензенской области мужчину арестовали за передачу секретных сведений о российских военных Службе безопасности Украины.