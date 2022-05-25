Госдуме предложили приравнять «переход на сторону противника» к госизмене

Если законопроект примут, за «переход на сторону противника» или участие в военных действиях против России будет грозить до 20 лет лишения свободы

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В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается относить к госзимене «действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий» против России. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

С такой инициативой выступили депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный («Единая Россия»). Соответствующие изменения предлагается внести в статью 275 Уголовного кодекса (госизмена). Это значит, что за «переход на сторону противника» или участие в военных действиях против России будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Авторы законопроекта также предложили:

дополнить Уголовный кодекс статье 275.1, которая введет ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России.

внести изменения в статью 276 УК (шпионаж). Теперь под нее будут подпадать передача, сбор, похищение или хранение в целях «передачи противнику» сведений, которые могут быть использованы против российской армии, других войск, воинский формирований и органов России, совершенные в условиях «вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием» России;

закрепить в статье 208 УК (организация или участие в незаконном вооруженном формировании) ответственность за участие гражданина России «в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов нашей страны при отсутствии признаков госизмены». В зависимости от степени тяжести преступления эта статья предусматривает наказание от восьми до 20 лет лишения свободы.

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