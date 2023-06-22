Жителя Пензенской области арестовали по делу о передаче секретов СБУ

По данным газеты, речь идет о жителе города Заречный. Он был ранее судим и, по версии следствия, передавал СБУ данные о российских военных

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

В Пензенской области арестовали жителя города Заречный Максима Зотова по делу о государственной измене (ст. 275 УК), пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, расследование ведет областное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ). Мужчина, по версии следствия, в 2022 году передал секретные сведения о военнослужащих Российской армии представителям Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным газеты, Зотов ранее привлекался к уголовной ответственности по двум статьям: 296-й (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования) и 306-й (Заведомо ложный донос).

О задержании 39-летнего жителя Пензы в связи со схожими обвинениями накануне писал телеграм-канал Shot, опубликовав предположительное фото подозреваемого. Канал также сообщал, что мужчина, как полагает следствие, передавал сведения о российских военных СБУ и ранее был судим.

РБК направил запрос в управление ФСБ по Пензенской области.

Согласно ст. 275 УК под государственной изменой понимается шпионаж, выдача иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России. В апреле в статью были внесены поправки, которые предусматривают наказание за госизмену в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

В России в последнее время участились случаи возбуждения дел о государственной измене. 7 июня ФСБ сообщала об аресте жителя Приморского края, который, по версии следствия, сотрудничал с украинской разведкой. Через несколько дней после этого спецслужба рассказала о задержании мужчины в Хабаровском крае, который, по данным следователей, перечислял криптовалюту на нужды ВСУ. В конце мая ТАСС и «РИА Новости» писали об аресте инженера предприятия ОПК, который, по версии следствия, передавал секретные сведения разведке Украины.