Суд дал москвичу 10 лет за приготовление к госизмене и попытку вступить в «Правый сектор»

Москвичу дали 10 лет строгого режима за подготовку к госизмене

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Второй западный окружной военный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима жителя Москвы Ярослава Владыко по делу о госизмене и участии в экстремистской организации. Кроме того, ему на три года запретили администрировать сайты и назначили штраф в 100 тыс. руб., сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По версии обвинения, Владыко пытался вступить в организацию «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в России). Он обвинялся по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 282.2 УК (приготовление к участию в экстремистской организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК (приготовление к госизмене).

Материалы дел по ст. 275 УК о госизмене, как правило, засекречиваются, процессы проходят в закрытом режиме. Детали обвинений не разглашаются.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в силовых кругах, Владыко — уроженец Украины, однако у него есть гражданство России.

В России регулярно возбуждают дела о госизмене на фоне конфликта на Украине. Ранее, 26 июня, сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области, уроженца Львовской области, по подозрению в государственной измене. В ведомстве полагают, что он более десяти раз перечислял деньги на закупку военной техники для украинских войск.