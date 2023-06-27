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ФСБ задержала пытавшегося уехать служить в ВСУ жителя Нальчика

В Нальчике ФСБ задержала по подозрению в госизмене решившего уехать служить в ВСУ мужчину

ФСБ задержала пытавшегося уехать служить в ВСУ жителя Нальчика
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ФСБ задержала жителя Нальчика, который хотел уехать на Украину и вступить в ряды одного из вооруженных формирований ВСУ, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, поступившем в РБК.

35-летнего мужчину задержали при попытке уехать на Украину через Белоруссию. «Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.

Следственные органы ФСБ возбудили в отношении него уголовное дело о покушении на госизмену (ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

Накануне сотрудники ФСБ задержали еще одного россиянина по подозрению в государственной измене. По версии спецслужбы, житель Амурской области, который является уроженцем Львовской области Украины, перечислял деньги для украинских войск.

Подозреваемый более десяти раз перевел личные средства на покупку украинскими военными дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники «в целях ее использования против Вооруженных сил РФ», заявили в ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена).

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ФСБ Нальчик Кабардино-Балкария ВСУ госизмена
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