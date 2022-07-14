Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене

За переход на сторону противника в условиях вооруженных конфликтов россиянам будет грозить до 20 лет лишения свободы. Закон также расширяет понятие шпионажа и ужесточает наказание за наемничество

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соответствующие изменения внесены в ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена). Это значит, что за «переход на сторону противника» в условиях вооруженного конфликта или участие в военных действиях против России будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Если же россиянин участвовал в вооруженном конфликте против интересов России, но признаки госизмены отсутствуют, его действия будут подпадать под ст. 208 УК (организация или участие в незаконном вооруженном формировании), которую теперь расширили. В зависимости от степени тяжести преступления эта статья предусматривает наказание от восьми до 20 лет лишения свободы.

Авторами законопроекта выступили депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный («Единая Россия»). В конце мая они внесли поправки в Госдуму. В середине июня их одобрила нижняя палата, а 8 июля утвердил и Совет Федерации.

Помимо этого закон предусматривает дополнение Уголовного кодекса еще рядом статей и ужесточение наказания по уже существующим. Как считают авторы законопроекта, эти меры позволят эффективнее выявлять, предупреждать и пресекать преступную деятельность, которая ведется с целью «подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства».

Подписанный президентом закон предусматривает следующие изменения:

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