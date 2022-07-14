Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене
Президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий. Документ опубликован на портале правовой информации.
Соответствующие изменения внесены в ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена). Это значит, что за «переход на сторону противника» в условиях вооруженного конфликта или участие в военных действиях против России будет грозить до 20 лет лишения свободы.
Если же россиянин участвовал в вооруженном конфликте против интересов России, но признаки госизмены отсутствуют, его действия будут подпадать под ст. 208 УК (организация или участие в незаконном вооруженном формировании), которую теперь расширили. В зависимости от степени тяжести преступления эта статья предусматривает наказание от восьми до 20 лет лишения свободы.
Авторами законопроекта выступили депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный («Единая Россия»). В конце мая они внесли поправки в Госдуму. В середине июня их одобрила нижняя палата, а 8 июля утвердил и Совет Федерации.
Помимо этого закон предусматривает дополнение Уголовного кодекса еще рядом статей и ужесточение наказания по уже существующим. Как считают авторы законопроекта, эти меры позволят эффективнее выявлять, предупреждать и пресекать преступную деятельность, которая ведется с целью «подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства».
Подписанный президентом закон предусматривает следующие изменения:
- в Уголовном кодексе появятся две новые статьи — ст. 275.1 и ст. 280.4. Первая вводит ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России. Вторая установит ответственность за «публичные призывы к деятельности против безопасности» России и к «воспрепятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности» страны;
- расширяется понятие шпионажа (ст. 276 УК). Теперь под ним будут также пониматься передача, сбор, похищение или хранение в целях «передачи противнику» сведений, которые могут быть использованы против российской армии, совершенные в условиях вооруженного конфликта;
- ужесточается наказание за наемничество (ст. 359 УК). Его привели в соответствие «с мерами наказания за аналогичные по характеру и степени общественной опасности преступления против мира и безопасности государства и человечества»;
- уточняется ст. 284.1 УК о деятельности иностранных или международных НПО, признанных в России нежелательными. Теперь ее можно будет применять «к фактам совершения соответствующих преступлений за пределами» России.