Медведев посоветовал Зеленскому и его союзникам вспомнить слова Цицерона

Все попытки Запада и дальше призывать Украину к войне до победного конца и попытки Киева проявлять «жесткую» решимость вернуть все, что потеряно, являются напрасными, заявил Медведев, процитировав Цицерона

Цицерон (Фото: Wikimedia Commons)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его союзникам следует вспомнить слова Цицерона — Abiit, excessit, evasit, erupit — что в переводе означает: «Ушел, скрылся, спасся, бежал». Об этом написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Возбужденные украинские власти — в кокаиновом восторге [будут] продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жесткую» решимость вернуть все, что потеряно», — отметил он.

При этом страны Запада, «у которых снесло крышу от вида чужой крови», будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца, предположил зампредседателя Совбеза России.

«Только напрасно это. Надо было раньше думать», — заключил он.

По словам Медведева, освобождение союзными силами территории Луганской народной республики (ЛНР) является важным событием в ходе спецоперации на Украине.

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