Госдеп заявил, что поддержит «любое дипломатическое решение» на Украине

США вместе с Украиной и союзниками обсуждают «дипломатическую стратегию» и продолжат укреплять позицию Киева на поле боя, чтобы страна имела сильную позицию за столом переговоров, подчеркнул Блинкен

Энтони Блинкен (Фото: Michael Sohn / AP)

США готовы поддержать «любое дипломатическое решение» на Украине, однако Россия не проявляет к этому интерес. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Германии.

«Мы готовы поддержать любое дипломатическое решение, однако Россия не проявила интереса», — заявил он.

По его словам, Вашингтон продолжит обсуждать с Киевом и союзниками «дипломатическую стратегию». Блинкен заверил, что союзники продолжат помогать укреплять позицию Украины на поле боя, чтобы обеспечить ей максимально сильную позицию за столом переговоров.

Глава Госдепа отметил, что сейчас США и союзники «увеличивают издержки» России за счет санкций для скорейшего завершения боевых действий на Украине. Блинкен заверил, что Вашингтон работает над устранением непредумышленных последствий санкций.

Он признал, что Россия добилась определенных успехов на Украине, однако, по его мнению, это имеет тактическое, а не стратегическое значение.

Ранее Блинкен анонсировал, что на саммите стран G7, который пройдет 26–28 июня в Германии, будут обсуждать возможность дипломатического решения конфликта на Украине, а также подготовку к ситуации, «если такой возможности не будет».

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В середине июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допускал, что мир на Украине возможен, однако вопрос в цене — сколько территории, сколько свободы и демократии страна готова за него заплатить.

Столтенберг отметил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров и что в НАТО готовы помочь Украине занять наиболее сильную позицию.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что санкционный «блицкриг» западных стран против России не удался. «Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», — заявил российский лидер.

Он также отмечал, что поставки Западом вооружений на Украину могут лишь затянуть вооруженный конфликт, однако они не помешают России достигнуть своих целей — провести демилитаризацию и денацификацию страны.