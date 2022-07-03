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Зеленский объяснил отступление военных ВСУ из Лисичанска

По его словам, российские силы имели огневое преимущество в боях за город, поэтому украинское командование приняло решение отвести войска и сохранить жизни военных

ВСУ отступили из Лисичанска для того, чтобы сберечь жизни военных, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. При этом он пообещал, что украинские силы позже вернутся в город.

«<...> Мы бережем жизнь воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — подчеркнул президент.

Он также заверил, что Украина «ничего не отдает».

До этого, в воскресенье, в Генштабе ВСУ поясняли, что решение об отводе войск из Лисичанска было принято исходя из неравного соотношения сил с Россией. «Продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям. Ради сохранения жизни украинских защитников было принято решение уйти», — заявляли там.

Минобороны сообщило о полном окружении Лисичанска
Политика

О полном окружении Лисичанска Минобороны России сообщило днем 3 июля. В ведомстве также отмечали, что в городе идут бои.

За день до этого глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что российские силы и военные ЛНР находятся в центре Лисичанска. По его словам, они проводили «зачистку» города от украинских сил. К вечеру Кадыров заявил, что Лисичанск взят под контроль российскими силами.

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Зеленский при этом отмечал, что говорить о взятии Лисичанска под контроль российскими военными нельзя, так как в окрестностях города еще идут бои.

Лисичанск оставался последним крупным городом на территории Луганской области Украины, в границах которой ЛНР стремится установить контроль. В воскресенье Минобороны сообщило, что глава министерства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об «освобождении» ЛНР.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Владимир Зеленский Украина ЛНР Лисичанск ВСУ
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