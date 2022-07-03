Зеленский объяснил отступление военных ВСУ из Лисичанска
ВСУ отступили из Лисичанска для того, чтобы сберечь жизни военных, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. При этом он пообещал, что украинские силы позже вернутся в город.
«<...> Мы бережем жизнь воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — подчеркнул президент.
Он также заверил, что Украина «ничего не отдает».
До этого, в воскресенье, в Генштабе ВСУ поясняли, что решение об отводе войск из Лисичанска было принято исходя из неравного соотношения сил с Россией. «Продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям. Ради сохранения жизни украинских защитников было принято решение уйти», — заявляли там.
О полном окружении Лисичанска Минобороны России сообщило днем 3 июля. В ведомстве также отмечали, что в городе идут бои.
За день до этого глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что российские силы и военные ЛНР находятся в центре Лисичанска. По его словам, они проводили «зачистку» города от украинских сил. К вечеру Кадыров заявил, что Лисичанск взят под контроль российскими силами.
Зеленский при этом отмечал, что говорить о взятии Лисичанска под контроль российскими военными нельзя, так как в окрестностях города еще идут бои.
Лисичанск оставался последним крупным городом на территории Луганской области Украины, в границах которой ЛНР стремится установить контроль. В воскресенье Минобороны сообщило, что глава министерства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об «освобождении» ЛНР.