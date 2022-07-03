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В ВСУ объяснили отступление из Лисичанска риском «фатальных последствий»

Продолжение обороны Лисичанска грозило потерей людей и военной техники, пояснили в ВСУ. Зеленский считает, что говорить о потере города рано. Минобороны России сегодня объявило, что город взят под контроль
Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские военные вынужденно покинули город Лисичанск после тяжелых боев, такое решение было принято исходя из неравного соотношения сил с Россией и стремления сохранить людей и ресурсы, сообщили в Генштабе ВСУ.

В Киеве заявили, что у российских войск кратное превосходство в численности артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня и в личном составе.

«Продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям. Ради сохранения жизни украинских защитников было принято решение уйти», — сказано в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом отметил, что пока нельзя говорить о взятии Лисичанска под контроль российскими силами. В окрестностях Лисичанска еще идут бои, подчеркнул он во время пресс-конференции по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

«Там действительно самая сложная ситуация, самая опасная, и там преимущества у нас нет, это правда, это наше слабое место», — подчеркнул Зеленский, передает «Суспільне».

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Фото:Сергей Нужненко / Reuters

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

О боях в Лисичанске и установлении контроля над городом сообщил днем ранее, 2 июля, глава Чечни Рамзан Кадыров. Он говорил, что силы России и ЛНР продвинулись в центр города, для полного взятия Лисичанска под контроль понадобилось «несколько часов». Кадыров отметил, что кольцо окружения города было плотным, из-за чего украинские военные не смогли бы прорваться через него. Глава Чечни утверждал, что мирные жители встречали бойцов «с чувством облегчения».

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В Минобороны России сообщили днем 3 июля (спустя сутки после заявления Кадырова) об окружении Лисичанска. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, войска группировки «Центр» взяли под контроль село Верхнекаменка, а также поселки Золотаревка и Белогоровка, после чего вышли к реке Северский Донец и вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

«В очередном «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих», — утверждал Конашенков. В Минобороны также настаивали, что силы ВСУ несут значительные потери по всем направлениям.

Позднее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину «об освобождении Луганской народной республики». В сообщении Минобороны говорилось, что был установлен полный контроль над Лисичанском и рядом населенных пунктов, расположенных поблизости.

Лисичанск — город-спутник Северодонецка. До недавнего времени они были последними крупными городами в границах Луганской народной республики, которые оставались под контролем Киева. С 2014 года Северодонецк был административным центром Луганской области Украины вместо Луганска. Российские войска взяли под контроль Северодонецк 25 июня, сообщило Минобороны.

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Фото:Reuters

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Украина ВСУ Генштаб Украины Лисичанск Луганская область ЛНР Военная операция на Украине
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