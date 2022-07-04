Сенатор допустил санкции против владельца снимавшего Белгород спутника
Россия получит право ввести санкции против американской компании Maxar в случае, если выяснится, что ее спутник снимал Белгород перед ударом по нему Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил «РИА Новости» первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Накануне агентство писало, что его корреспонденты обратили внимание на американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar, который снимал Белгород 30 июня, то есть за три дня до удара. Также 27, 22 и 20 июня другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали Белгородскую область. Как именно корреспонденты сделали этот вывод. агентство не уточнило.
«При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции», — сказал Джабаров.
В ночь на 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в Белгороде была слышна «серия громких звуков» и допустил, что их издала сработавшая система противовоздушной обороны (ПВО). Позже Минобороны заявило, что ночью Украина нанесла «преднамеренный удар» ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода. Ракеты удалось сбить, но обломки одной из них упали на жилой дом, сообщили в ведомстве. Всего повреждения получили 72 дома.
В результате ударов в Белгороде погибли четыре человека, в том числе трое граждан Украины и один россиянин. Еще четверо пострадали, двое из них — десятилетний ребенок и мужчина — в тяжелом состоянии.
Следственный комитет завел уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц группой лиц общеопасным способом и о покушении на это правонарушение (п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 УК). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
В середине июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил частные американские компании, в том числе Boeing, SpaceX и Lockheed Martin в сборе и передаче данных, необходимых для наведения ракет. ВСУ. Он утверждал, что сведения собирают как с помощью обычного наблюдения, так и через инфракрасные радиолокационные аппараты.