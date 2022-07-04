Сенатор допустил санкции против владельца снимавшего Белгород спутника

Россия получит право ввести санкции против американской компании Maxar в случае, если выяснится, что ее спутник снимал Белгород перед ударом по нему Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил «РИА Новости» первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Накануне агентство писало, что его корреспонденты обратили внимание на американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar, который снимал Белгород 30 июня, то есть за три дня до удара. Также 27, 22 и 20 июня другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали Белгородскую область. Как именно корреспонденты сделали этот вывод. агентство не уточнило.

«При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции», — сказал Джабаров.

В ночь на 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в Белгороде была слышна «серия громких звуков» и допустил, что их издала сработавшая система противовоздушной обороны (ПВО). Позже Минобороны заявило, что ночью Украина нанесла «преднамеренный удар» ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода. Ракеты удалось сбить, но обломки одной из них упали на жилой дом, сообщили в ведомстве. Всего повреждения получили 72 дома.

В результате ударов в Белгороде погибли четыре человека, в том числе трое граждан Украины и один россиянин. Еще четверо пострадали, двое из них — десятилетний ребенок и мужчина — в тяжелом состоянии.

Следственный комитет завел уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц группой лиц общеопасным способом и о покушении на это правонарушение (п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 УК). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Читайте на РБК Pro Pro 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи

В середине июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил частные американские компании, в том числе Boeing, SpaceX и Lockheed Martin в сборе и передаче данных, необходимых для наведения ракет. ВСУ. Он утверждал, что сведения собирают как с помощью обычного наблюдения, так и через инфракрасные радиолокационные аппараты.