Рогозин обвинил Boeing и SpaceX в передаче данных для наведения ракет ВСУ
Частные компании из США собирают данные для наведения ракет и передают их Вооруженным силам Украины. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».
По его словам, космическую инфраструктуру и сервисы США, в том числе ведущих операторов, которые создают алгоритмы для получения бесшовных высокодетальных снимков Земли, использует Пентагон. К своей военной орбитальной группировке ведомство подключает и все частные американские компании, считает Рогозин.
«И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X <…> сегодня все они подключены для решения одной конкретной задачи — обеспечить сбор информации в режиме реального времени <...>, чтобы обеспечить возможность для вооруженных сил Украины пользоваться облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», — сказал глава «Роскосмоса».
Он добавил, что компании собирают данные как с помощью обычного наблюдения, так и через инфракрасные радиолокационные аппараты.
Вместе с другими компаниями Рогозин назвал и глобальную спутниковую систему Starlink компании SpaceX. По его версии, компания ввезла на Украину абонентское оборудование по задаче Пентагона, а затем распределила «тарелки» по подразделениям ВСУ или нацбатальонам. Он заявил, что оборудование принимает сигнал, обеспечивает широкополосный доступ в интернет и управляет беспилотными системами и действиями подразделений в зонах без покрытия сотовой связи.
«Мы видим, куда мир западной космонавтики двигается, а он идет к войне», — заявил Рогозин. При этом он заметил, что российские спутники также могут наблюдать за территорией Украины через научный центр оперативного мониторинга Земли.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 страны в Генассамблее ООН, в том числе США, осудили действия российского руководства, потребовали прекратить огонь и вывести войска. Военные действия не прекратились и идут уже 115 дней.
В начале мая The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США передали Украине данные, которые военные использовали для ударов по Вооруженным силам России. Источники издания указывали, что ВСУ используют данные американской разведки наряду со своей информацией.
Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что США передают украинской стороне информацию, которую они могут использовать для самозащиты. Однако он отказался уточнять детали.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, разведданые Запада не помешают России достичь целей военных действий, но повлияют на ее длительность. Среди тех, кто передает данные Украине он называл Великобританию и другие страны НАТО.
Основатель Space X Илон Маск сообщил, что Starlink стал доступен на Украине 27 февраля. Первая партия оборудования прибыла туда через несколько дней. Киев получал еще несколько партий в течение военной операции.
12 июня Министерство обороны Украины сообщило, что Маск передал оборудование Starlink для специальных миссий украинских разведчиков. «Армия Украины защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе», — комментировало тогда ведомство.
Кроме того, Служба безопасности Украины использует спутниковый интернет Starlink для того, чтобы отслеживать действия граждан в мессенджерах. Глава Луганской военной администрации сообщал, что через него СБУ выявила в Лисичанске порядка 50 «агентов», которые подключались к интернету в гуманитарных штабах и загружали информацию в российские Telegram-каналы.