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МИД Литвы сообщил о начале сокращения транзита в Калининград с апреля

Как подчеркнул министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, соответствующий санкционный пакет, на основании которого сейчас запрещен транзит, был принят еще в апреле
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Санкции ЕС, на основании которых Литва ограничивает транзит товаров в Калининград, были приняты в апреле, Вильнюс тогда же начал их исполнять, заявил в интервью «ТСН» глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, тогда же Литва дала все объяснения и начала сокращать транзитный поток в Калининградскую область.

Ландсбергис в очередной раз подчеркнул, что его страна самостоятельно не вводила ограничения, а лишь следовала решению ЕС. «Это не позиция Литвы. Мы часть ЕС, и это европейские санкции. Поэтому мы только одна из стран, которая имплементирует эти санкции. И поскольку мы являемся объединением и государством, имеющим правовую основу, если это закон, мы должны его выполнять», — подчеркнул он.

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В апреле ЕС ввел пятый санкционный пакет против России. Среди прочих ограничений был введен запрет на экспорт в страну широкого перечня товаров, в том числе измерительных приборов для буровых установок, оборудования для производства СПГ, систем мониторинга и обнаружения сероводорода, оборудования и компонентов для квантовых компьютеров, отдельных типов электронных микроскопов, вакуумных насосов, криогенных систем охлаждения, кинопленки, некоторых станков, бумаги и картона и других.

О прекращении транзита товаров для Калининградской области через литовскую территорию стало известно 17 июня, после того, как железнодорожный оператор страны уведомил об этом Калининградскую железную дорогу. Как сообщал губернатор Антон Алиханов, грузы перестали приниматься к перевозке с полуночи 18 июня.

Полный перечень запрещенных к провозу грузов занимает 66 страниц.

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В Кремле назвали действия Вильнюса незаконными и беспрецедентными. В МИД России пообещали ответные меры в случае, если транзит не будет разблокирован.

В конце июня начались обсуждения возможного исключения перевозок в эксклав из европейских санкций. Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс утверждал, что Еврокомиссия обсуждает соответствующий проект документа. Bloomberg писал, что в новый пакет санкций ЕС могут войти скорректированные правила транзита через территорию Литвы.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Литва Калининградская область транзит Украина санкции ЕС
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