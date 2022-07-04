МИД Литвы сообщил о начале сокращения транзита в Калининград с апреля

Как подчеркнул министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, соответствующий санкционный пакет, на основании которого сейчас запрещен транзит, был принят еще в апреле

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Санкции ЕС, на основании которых Литва ограничивает транзит товаров в Калининград, были приняты в апреле, Вильнюс тогда же начал их исполнять, заявил в интервью «ТСН» глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, тогда же Литва дала все объяснения и начала сокращать транзитный поток в Калининградскую область.

Ландсбергис в очередной раз подчеркнул, что его страна самостоятельно не вводила ограничения, а лишь следовала решению ЕС. «Это не позиция Литвы. Мы часть ЕС, и это европейские санкции. Поэтому мы только одна из стран, которая имплементирует эти санкции. И поскольку мы являемся объединением и государством, имеющим правовую основу, если это закон, мы должны его выполнять», — подчеркнул он.

В апреле ЕС ввел пятый санкционный пакет против России. Среди прочих ограничений был введен запрет на экспорт в страну широкого перечня товаров, в том числе измерительных приборов для буровых установок, оборудования для производства СПГ, систем мониторинга и обнаружения сероводорода, оборудования и компонентов для квантовых компьютеров, отдельных типов электронных микроскопов, вакуумных насосов, криогенных систем охлаждения, кинопленки, некоторых станков, бумаги и картона и других.

О прекращении транзита товаров для Калининградской области через литовскую территорию стало известно 17 июня, после того, как железнодорожный оператор страны уведомил об этом Калининградскую железную дорогу. Как сообщал губернатор Антон Алиханов, грузы перестали приниматься к перевозке с полуночи 18 июня.

Полный перечень запрещенных к провозу грузов занимает 66 страниц.

Читайте на РБК Pro Pro Как общаться с манипуляторами и токсичными людьми Как общаться с манипуляторами и токсичными людьми Инструкции Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Выбирать будущее, а не прошлое: как развить в себе и команде силу воли Выбирать будущее, а не прошлое: как развить в себе и команде силу воли Инструкции Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента Статьи Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции

В Кремле назвали действия Вильнюса незаконными и беспрецедентными. В МИД России пообещали ответные меры в случае, если транзит не будет разблокирован.

В конце июня начались обсуждения возможного исключения перевозок в эксклав из европейских санкций. Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс утверждал, что Еврокомиссия обсуждает соответствующий проект документа. Bloomberg писал, что в новый пакет санкций ЕС могут войти скорректированные правила транзита через территорию Литвы.