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Военная операция на Украине ,  
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Китайский генерал дал совет Зеленскому

Китайский генерал Сю Хуэй призвал Зеленского подумать о жизнях украинцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Генерал напомнил о заявлениях о борьбе Киева до последнего украинца и в связи с этим призвал Зеленского задуматься, за что борется Украина
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Susana Vera / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с военной поддержкой Запада должен задуматься о ценности жизни украинцев, заявил генерал-майор Национально-освободительной армии Китая Сю Хуэй, передает местный портал Guancha.

По мнению генерала, украинскому лидеру также следует задуматься, за что борется Украина, что это значит для страны, Европы и мира.

«Президент США Джо Байден сказал что-то ужасное. Он сказал, что будет поддерживать Украину и бороться до последнего украинца. Если вы будете сражаться до последнего украинца, за что борется украинский народ?» — заявил Сю.

Китай назвал условия, при которых стал бы участником саммита по Украине
Политика
Фото:Tingshu Wang / Reuters

Китай выступает за мирное решение конфликта на Украине и в феврале 2023 года опубликовал свою позицию по урегулированию. В частности, в документе говорилось, что мирные переговоры — «единственный жизнеспособный» способ разрешения конфликта и Пекин готов сыграть свою роль в урегулировании. В мае этого года страна призвала Киев и Москву возобновить диалог.

КНР также исключала поставки оружия обеим сторонам конфликта. В ЕС и США сообщали, что не имеют доказательств поставок вооружений Китаем России для применения на Украине. Пекин призывал Запад тоже отказаться от поставок оружия украинской стороне, так как это подрывает дипломатические усилия других стран.

В июне в Швейцарии пройдет мирный саммит по украинскому конфликту, на который Китай был приглашен, однако не планирует своего участия. В МИДе страны говорили, что на этом мероприятии не будут соблюдены три важных фактора для урегулирования: признание саммита и российской, и украинской стороной, их равноправие и обсуждение всех мирных проектов, а не только украинской «формулы мира». Пекин также призывал провести альтернативный саммит с участием России. Зеленский обвинял КНР в том, что она пытается препятствовать участию в конференции других стран.

Россия выступает за учет новых территориальных реалий при мирных переговорах с Украиной.

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Китай Украина Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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