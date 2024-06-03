Китай назвал условия, при которых стал бы участником саммита по Украине
Китай считает, что в саммите по украинскому вопросу должны участвовать обе стороны боевых действий, обе должны его признавать и должны обсуждаться все мирные инициативы, заявила представитель МИД республики Мао Нин, передает ТАСС.
«Мирную конференцию должны признавать и российская, и украинская сторона. В ней все должны участвовать на равноправной основе, и все мирные проекты обсуждаться справедливо. Это три важных фактора. Нам будет сложно участвовать в этой конференции, поскольку мы считаем, что в ходе ее проведения эти три фактора будет сложно обеспечить», — сказала она.
31 мая источники Reuters сообщили, что Китай отклонил приглашение на саммит, который пройдет в середине июня в Швейцарии, поскольку не были выполнены выдвинутые им условия. Мао Нин объясняла, что республике будет «трудно участвовать» в конференции из-за разрыва «между повесткой встречи, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества».
Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 2 июня, участвуя в форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, заявил о попытках Китая препятствовать участию других стран в мирном саммите. Он сообщил, что свое присутствие на мероприятии подтвердили 106 стран и призвал азиатских лидеров присоединиться к участию.
Ранее он отмечал, что на конференции обсудят три пункта украинской «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.
Россия не получила приглашение на саммит. Зеленский говорил, что Москве передадут наработки с саммита через посредников, как это происходило при согласовании зерновой сделки через Турцию и ООН.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает конференцию «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины». По его словам, «абсурдно» обсуждать такие вопросы без участия России. Глава МИДа Сергей Лавров призывал «мировое большинство» не участвовать в этом мероприятии.
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