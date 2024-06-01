Боррель: у ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию

В ЕС заявили, что не имеют доказательств поставок оружия России из Китая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил, что Китай обязался не поставлять оружие ни России, ни Украине. Москва и Пекин не раз отрицали заявления о том, что Китай оказывает России помощь

Жозеп Боррель (Фото: Alberto Ortega / Keystone Press Agency / Global Look Press)

У Евросоюза нет доказательств, что Китай поставляет вооружение России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, трансляция выступления шла на YouTube.

Боррель сообщил, что встречался с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем и напомнил об обязательстве Пекина не оказывать Москве военную помощь. «Они продолжают настаивать, что не поставляют оружие, и у нас нет доказательств, что поставки происходят», — сказал он.

По словам главы дипломатии ЕС, между оружием и тем, что не является оружием, нет четкой границы, поскольку «некоторые товары имеют двойное назначение». Он указал на рост объема торговли между Москвой и Пекином в последние годы и добавил, что Брюссель старается следить, чтобы подобная продукция не попала из ЕС в Россию.

Накануне Дун Цзюнь встретился в Пентагоне с главой Пентагона Ллойдом Остином. Как сообщается на сайте Минобороны США, они среди прочего обсудили военные действия на Украине и «роль Китая в поддержке оборонно-промышленной базы России». Китайский министр в ответ заявил, что его страна не поставляет военную помощь ни России, ни Украине и контролирует экспорт товаров двойного назначения.

США не раз предупреждали Китай о последствиях поддержки российского оборонного сектора. На этой неделе The Washington Post написала, что вскоре после начала военных действий на Украине Китай был готов передать России вооружение, но отказался после звонка Джо Байдена Си Цзиньпину в марте 2022 года. В Кремле говорили, что Россия не обращалась к китайской стороне с такой просьбой.

Власти России и Китая не раз отвергали заявления о том, что Пекин поставляет оружие Москве. МИД России называл данные о помощи Пекина «дезинформацией». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что ему «нечего добавить» к позиции китайской стороны, которая отрицала предоставление военной поддержки Москве.