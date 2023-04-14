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Китай исключил поставки оружия России и Украине

Глава МИД Китая Цинь Ган: Пекин не будет поставлять вооружения ни Москве, ни Киеву
Цинь Ган
Цинь Ган (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Китай не поставляет и не будет поставлять оружие ни России, ни Украине, заявил глава китайского МИДа Цинь Ган на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает Frankfurter Allgemaine.

Кроме того, Пекин регулирует экспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, подчеркнул Цинь Ган.

«Мы не будем продолжать подливать масла в огонь», — сказал он, отметив, что роль Китая заключается в содействии примирению и продвижению мирных переговоров.

Бербок призвала Китай сделать больше, чтобы убедить Россию прекратить военные действия на Украине.

На Западе неоднократно заявляли о подозрениях, что Пекин намерен направить Москве «летальное» оружие. 19 февраля такое развитие событий допустил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, позднее об этом говорил руководитель ЦРУ Уильям Бернс.

В попавших в Сеть в начале апреля секретных документах американской разведки также говорилось об одобрении Пекином поставок летального оружия Москве, писала The Washington Post. По данным американской разведки, Китай намеревался замаскировать поставки военной техники под гражданскую технику.

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Китайский МИД подчеркивал, что в ситуации с Украиной придерживается мирной позиции, и указывал, что поставками вооружений «на поле боя» занимаются именно США. Данные о возможной помощи Пекина Москве МИД называл «дезинформацией». Кремль отмечал, что ему нечего добавить к этому опровержению.

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