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Военная операция на Украине ,  
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Китай призвал Москву и Киев оперативно возобновить диалог

Сюжет
Военная операция на Украине

Китай призывает Киев и Москву оперативно возобновить диалог, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации.

Международное сообщество должно создать условия для скорого прекращения боевых действий, добавил Шуан. Он уточнил, что Китай продолжит поддерживать взаимодействие со всеми сторонами конфликта.

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Линь Цзянь

Китай не первый раз призывает к мирным переговорам. В январе постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь также заявил, что условия для диалога должны создать ООН и международное сообщество.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, заявил, что Москва сохраняет готовность к переговорам. Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, ЕС и США, но только с учетом своих интересов.

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Теги
Китай диалог переговоры Совбез ООН Украина

Недвижимость

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Для продажи

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На будущее

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Читать
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