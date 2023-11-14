Белый дом не увидел доказательств поставок оружия России из Китая

По данным США, Китай не поставляет России вооружений для использования в боевых действиях на Украине, заявили в Белом доме, отметив, что этой информации несколько дней. Китай исключал такие поставки, Россия поддержала позицию КНР

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Данные, имеющиеся в распоряжении американских властей, свидетельствуют о том, что Китай не поставляет России вооружений для применения в военной операции на Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

«По нашим последним оценкам, Китай не поставляет вооружения России [для применения] в ходе войны на Украине. Однако я уточню, последние ли это данные, поскольку моей информации несколько дней», — сказал он.

О том, что Китай может поставлять России вооружение для использования в боевых действиях на Украине, ранее не раз заявляли на Западе. В частности, в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть данные, которые указывают на намерение Пекина поставить России «летальную помощь».

В попавших в Сеть в начале апреля секретных документах американской разведки также говорилось об одобрении Пекином поставок летального оружия Москве, писала The Washington Post. По данным американской разведки, Китай намеревался замаскировать поставки военной техники под гражданскую технику.

Китай исключил поставки военной помощи как России, так и Украине. Пекин не раз призывал к прекращению огня и скорейшему началу мирных переговоров. В свою очередь Китай критикует Вашингтон за поставки военной помощи Киеву. МИД называл данные о помощи Пекина Москве «дезинформацией». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ему «нечего добавить» к позиции китайской стороны.