Китай призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину
Соединенные Штаты должны прекратить поставки оружия на Украину, которые подрывают дипломатические усилия других стран, заявил посол Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает Newsweek.
По его словам, США следует прекратить отправку оружия в Украину, чтобы позволить работать дипломатическим механизмам.
«Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — сказал он. Посол подчеркнул, что усиление и расширение военных группировок не могут гарантировать безопасность в регионе.
Блок НАТО, заявил китайский дипломат, должен перестать полагаться на силу и угрозы и «придерживаться диалога и консультаций при разрешении споров в направлении политического урегулирования».
США с осени 2023 года не могут согласовать дополнительное финансирование Украине. Последний пакет помощи на $250 млн Вашингтон передал в декабре.
Ранее сенат одобрил выделение $60,1 млрд на помощь Украине — за законопроект проголосовали 70 человек, в том числе 22 республиканца, против высказались 29 сенаторов. Теперь проект рассмотрит палата представителей. Reuters назвал маловероятным принятие проекта.
Президент России Владимир Путин заявил, что украинская экономика без «внешней подпитки» существовать не сможет, и если Запад перестанет поддерживать Украину, то она продержится только неделю.
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