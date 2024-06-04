Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС
Законопроект о введении санкций США против Международного уголовного суда (МУС) за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников получил одобрение процедурного комитета палаты представителей. Карточка документа опубликована на сайте конгресса.
Ограничительные меры будут вводиться за любые попытки МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников». Они подразумевают отказ в выдаче виз и блокировку активов и сделок с недвижимостью в США
Девять конгрессменов поддержали законопроект, трое выступили против. Позднее документ должна рассмотреть Палата представителей, а затем его направят в сенат, где, как ожидается, его заблокируют демократы, пишет The Hill.
Законопроект внесли более 60 конгрессменов-республиканцев во главе с членом Палаты представителей Чипом Роем. Изначально планировалось, что работу над ним будут вести законодатели от двух партий — после того, как прокурор МУС Карим Хан запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других чиновников израильского кабинета, а также лидеров ХАМАС.
Власти США сочли возмутительными требования МУС и назвали недопустимым сравнение Израиля с ХАМАС, но в то же время в Белом доме выступили против санкций. «Мы отвергаем ходатайство прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров, однако мы не считаем санкции в отношении суда эффективным подходом», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Нетаньяху заявил, что его удивил и разочаровал отказ администрации Джо Байдена поддержать санкции: «Соединенные Штаты заявляли, что они, по сути, поддержат законопроект. Я думал, что это все еще позиция Америки, потому что всего несколько дней назад был достигнут двухпартийный консенсус. Теперь вы говорите, что это под вопросом». Намерение МУС выдать ордер на его арест Нетаньяху назвал позорным шагом и проявлением нового антисемитизма. В ХАМАС тоже недовольны действиями суда в отношении лидеров группировки и посчитали их «приравниванием жертвы к палачу».
США и Израиль, как и Россия, не ратифицировали основополагающий документ МУС — Римский статут. В 2020 году Дональд Трамп, который тогда занимал должность американского президента, разрешил вводить санкции против сотрудников суда, причастных к проведению расследований, которые Вашингтон считает незаконными, в частности, о предполагаемых преступлениях американцев в Афганистане. В 2021 году, вскоре вступления в должность главы государства, Байден отменил указ своего предшественника.
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