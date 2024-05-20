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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС обвинил МУС в «приравнивании жертвы к палачу» из-за ордеров

ХАМАС обвинил МУС в приравнивании жертвы к палачу из-за ордеров на арест
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Палестинская радикальная группировка обвинила суд в Гааге в промедлении с решением по израильским премьеру и министру обороны. ХАМАС также призвал выдать ордера на все руководство Израиля и участвующих в боях военнослужащих
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

ХАМАС призывает Международный уголовный суд (МУС) выдать ордера на арест всего израильского руководства и военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), участвующих в боевых действиях в секторе Газа, говорится в заявлении группировки.

«Прокурор был обязан издавать приказы об аресте и содержании под стражей всех должностных лиц из числа оккупационных лидеров, отдававших приказы, и солдат, участвовавших в совершении преступлений», — сказано в сообщении. В группировке также упрекнули суд в Гааге в том, что он «опоздал на семь месяцев» с запросом на ордер на арест премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

При этом ХАМАС раскритиковал аналогичный шаг в отношении собственного руководства — лидера группировки Яхьи Синвара, главы политбюро группировки Исмаила Хании и командира ее военного крыла «Бригады аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (также известного как Мохаммед Дейф). Группировка назвала такой шаг «приравниванием жертвы к палачу». «ХАМАС также требует отменить все ордера на арест, выданные в отношении лидеров палестинского сопротивления за нарушение конвенций и резолюций ООН», — говорится в заявлении.

Израиль назвал «кровавым наветом» возможный ордер МУС на арест премьера
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Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант

Ранее 20 мая прокурор МУС Карим Хан объявил, что будет добиваться выдачи ордеров на арест Нетаньяху и главы Минобороны Израиля, а также трех лидеров ХАМАС. Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В частности, израильскому руководству вменяется попытка «использовать голод как метод войны» с целью «коллективного наказания гражданского населения Газы». Верхушке ХАМАС предъявлены обвинения в истреблении, убийствах, похищении заложников, сексуальном насилии и пытках.

Ранее Израиль также осудил действия прокурора, назвав их «кровавым наветом» и пообещав добиться поставленных военных целей вопреки действиям суда в Гааге. Решение о выдаче ордеров примет коллегия судей МУС.

И Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС. Однако суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году. Сообщения, что суд в Гааге может выдать ордера на арест израильского руководства, появились в американских и израильских СМИ месяц назад. Тогда Нетаньяху предупредил, что выдача ордеров оставит «неизгладимое пятно» на МУС и станет «произволом исторических масштабов».

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Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года

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