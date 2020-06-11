Трамп узаконил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills-Pool / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп разрешил вводить санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), причастных к проведению расследований, которые Вашингтон считает незаконными.

В указе Трампа отмечается, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также их союзников, которые не поддерживают Римский статут и не признают юрисдикции МУС.

В связи с этим Трамп предписал главе Минфина США Стивену Мнучину и государственному секретарю Майку Помпео использовать положения нового указа для защиты интересов страны. В частности, речь может идти о заморозке активов сотрудников МУС в юрисдикции США и запрета для них въезда на территорию страны.

В преддверии подписании указа газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой высокопоставленного сотрудника администрации Трампа, что Вашингтон озабочен ростом активности России, которая пытается «манипулировать» МУС и может оказать на него «пагубное влияние».

Материал дополняется