ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 71,62 69,68 EUR Нал. 82,81 80,82 USD Бирж. 70,57 +0,65 EUR Бирж. 81,83 +1,03 USD ЦБ. 69,87 +0,84 EUR ЦБ. 80,67 +0,31 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6308,07 +45,97 IMOEX 2335,85 +0,60% RTSI 1043,46 -0,67% Brent 77,49 +1,35% DJIA 25857,07 -0,23% Nasdaq 7924,16 +0,27%
США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда
Лента новостей
Создатель мультсериала «Ми-ми-мишки» заключил сделку с Netflix 03:04, Бизнес Mirror узнала о группе «Чистильщиков» в «деле Скрипалей» 02:40, Политика США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда 02:17, Политика В нескольких американских штатах ввели режим ЧП из-за урагана «Флоренс» 02:16, Общество Суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест 01:49, Политика В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 вузов из России 01:28, Общество Сестра Сенцова сообщила о завещании режиссера на свое творчество 01:25, Политика Человек погиб при аварии с участием фуры и семи автомобилей в Москве 00:51, Политика Зять Федуна покинул пост технического директора «Спартака» 00:26, Общество В Латвии сообщили о приближении российской субмарины к своим границам 00:11, Политика Эксперты назвали проигравших от майских указов бюджетников 00:00, Экономика Путин наградил орденом Мужества руководителя расследования «дела Немцова» 10 сен, 23:57, Политика Суд аннулировал сделки между O1 Group и «ФК Открытие» 10 сен, 23:57, Бизнес Порошенко увеличил срок осеннего призыва в армию до декабря 10 сен, 23:24, Политика Турция перебросила танки и артиллерию на границу с Сирией 10 сен, 23:18, Политика В Белом доме сообщили о письме Ким Чен Ына к Трампу с просьбой о встрече 10 сен, 23:12, Политика Киев нашел выгоду от прекращения железнодорожного сообщения с Россией 10 сен, 22:56, Политика Монсон рассказал о планах после избрания депутатом в Красногорске 10 сен, 22:54, Политика ЕС осудил российские власти за разгон протестных акций 9 сентября 10 сен, 22:51, Политика Как производят мраморную говядину в России 10 сен, 22:30, РБК и Мираторг Зюганов предложил «немедленно» принять ДНР и ЛНР в состав России 10 сен, 22:24, Политика ABC узнал о работе Бутиной над встречей для Лаврова и шоу про Путина 10 сен, 22:15, Политика Литовский акционер аэропорта Жуковский решил выйти из проекта 10 сен, 22:04, Бизнес Суд утвердил право России на водку Stolichnaya после 15 лет спора в суде 10 сен, 21:29, Бизнес Сборная России разгромила Чехию в товарищеском матче 10 сен, 21:18, Спорт Россия созвала Совбез ООН после встречи Путина, Эрдогана и Роухани 10 сен, 21:04, Политика Экс-помощник Сергея Приходько стал топ-менеджером НОВАТЭКа 10 сен, 20:55, Бизнес Болтон пообещал «более мощный» ответ на применение химоружия в Сирии 10 сен, 20:55, Политика
США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда
Политика, 02:17
0
США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда
Соединенные Штаты могут ввести санкции против судей Международного уголовного суда за расследования военных преступлений американских и израильских военных, пригрозил советник президента США Джон Болтон
Фото: Reuters

Вашингтон может прибегнуть жестким мерам в отношении Международного уголовного суда (МУС), занимающегося расследованиями предполагаемых военных преступлений американских военных в Афганистане. Об этом, как передает Reuters, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан и союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом», — заявил Болтон в выступлении перед консервативной политической группой «Общество Федералистов».

Болтон подчеркнул, что речь, в том числе, может идти о введении санкций против судей МУС. «Мы подвергнем санкциям их активы в Соединенных Штатах, мы будем преследовать их по уголовному законодательству США. То же самое будет ждать любую организацию или страну, которая будет оказывать помощь расследованиям МУС против США», — цитирует слова Болтона WSJ. Недовольство Вашингтона также вызвало продолжающиеся расследования МУС в отношении израиля в связи с предполагаемыми преступлениями против палестинцев. «Если суд будет преследовать нас, Израиль, или других наших союзников, мы не будем сидеть сложа руки», — подчеркнул Болтон.

«Мы дадим МУС возможность умереть собственной смертью. Если уж на то пошло, МУС уже фактически мертв для нас», — добавил он.

Международный уголовный суд был создан на основе Римского статута, принятого в Риме в 1998 году и вступившем в силу в 2002 году. США подписали Римский статут, однако не ратифицировали его. МУС имеет статус независимой международной организации и не связан со структурами ООН. В юрисдикции суда находятся преступления, совершенные гражданами стран, ратифицировавшими Римский статут, или совершенные на территории подобных стран. МУС занимается преступлениями, направленными против человечности, фактами геноцида и военными преступлениями.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Международный уголовный суд , Санкции
Главное
Эксперты назвали проигравших от майских указов бюджетников Экономика
Материалы по теме
Администрация Трампа решила не давать $25 млн для госпиталей в Палестине Политика
Палестина потребовала расследовать «военные преступления» Израиля Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter