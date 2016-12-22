США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда

Соединенные Штаты могут ввести санкции против судей Международного уголовного суда за расследования военных преступлений американских и израильских военных, пригрозил советник президента США Джон Болтон

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Вашингтон может прибегнуть жестким мерам в отношении Международного уголовного суда (МУС), занимающегося расследованиями предполагаемых военных преступлений американских военных в Афганистане. Об этом, как передает Reuters, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан и союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом», — заявил Болтон в выступлении перед консервативной политической группой «Общество Федералистов».

Болтон подчеркнул, что речь, в том числе, может идти о введении санкций против судей МУС. «Мы подвергнем санкциям их активы в Соединенных Штатах, мы будем преследовать их по уголовному законодательству США. То же самое будет ждать любую организацию или страну, которая будет оказывать помощь расследованиям МУС против США», — цитирует слова Болтона WSJ. Недовольство Вашингтона также вызвало продолжающиеся расследования МУС в отношении израиля в связи с предполагаемыми преступлениями против палестинцев. «Если суд будет преследовать нас, Израиль, или других наших союзников, мы не будем сидеть сложа руки», — подчеркнул Болтон.

«Мы дадим МУС возможность умереть собственной смертью. Если уж на то пошло, МУС уже фактически мертв для нас», — добавил он.

Международный уголовный суд был создан на основе Римского статута, принятого в Риме в 1998 году и вступившем в силу в 2002 году. США подписали Римский статут, однако не ратифицировали его. МУС имеет статус независимой международной организации и не связан со структурами ООН. В юрисдикции суда находятся преступления, совершенные гражданами стран, ратифицировавшими Римский статут, или совершенные на территории подобных стран. МУС занимается преступлениями, направленными против человечности, фактами геноцида и военными преступлениями.