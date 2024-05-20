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Палестино-израильский конфликт ,  
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Байден и Блинкен сочли планы МУС арестовать Нетаньяху возмутительными

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Джо Байден и&nbsp;Энтони Блинкен
Джо Байден и Энтони Блинкен (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Власти США отвергают требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считая это возмутительным. Об этом говорится в заявлениях президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

«Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор [МУС Карим Хан] — между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента — никакого», — заявил Байден. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности».

В свою очередь Блинкен назвал «постыдным» сравнение Израиля и ХАМАС и напомнил, что «Соединенные Штаты ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в этом вопросе».

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху
Политика
Биньямин Нетаньяху

По мнению Блинкена, положительное решение по этому запросу прокурора «может поставить под угрозу продолжающиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня», а также освобождение заложников и наращивание объемов гуманитарной помощи.

МУС также добивается ордера на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара, обвиняя его и израильского премьера в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Ордер на арест также запрошен в отношении израильского министра обороны Йоава Галланта и двух высокопоставленных лидеров ХАМАС — лидера «Бригад аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического лидера группировки Исмаила Хании.

Решение по этим ордерам должна принять коллегия судей МУС.

Это первый случай, когда объектом преследования МУС становится лидер близкого союзника США. При этом и Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, но суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году.

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Джо Байден Энтони Блинкен Биньямин Нетаньяху МУС
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года

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