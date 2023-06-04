Салливан допустил, что ВСУ отобьют «стратегически важную территорию»

Помощник Байдена считает, что Украина сможет вернуть под свой контроль утраченные территории. Власти России говорили, что отслеживают все заявления о контрнаступлении, готовы к нему и будут защищаться «всеми силами и средствами»

Джейк Салливан (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может помочь Киеву отбить «стратегически важную территорию», которую сейчас контролирует российская сторона, заявил CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан не уточнил, какие районы имеет в виду, отметив, что «это будет зависеть от событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление». «Но мы верим, что украинцы добьются успеха», — сказал он.

Помощник Джо Байдена призвал не относиться к контрнаступлению как к «экзамену», отметив, что США не планируют давать ему оценку и военная помощь Вашингтона не зависит от успешности действий ВСУ. «Мы намерены поддерживать Украину в достижении как можно большего прогресса на поле боя, чтобы у нее была наиболее выгодная позиция за столом переговоров», — добавил он.

Украина называет своей целью возврат утраченных территорий: Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР, которые Россия присоединила осенью 2022 года, а также Крыма, вошедшего в состав страны в 2014 году. Большинство стран считают соответствующие референдумы незаконными. Власти России считают вопрос принадлежности этих территорий закрытым, президент Владимир Путин обещал защищать страну «всеми имеющимися у нас силами и средствами». Российская сторона также не раз выступала с предупреждениями, что за попытками Украины вернуть Крым под свой контроль последует жесткая реакция.

В Кремле говорили, что Москва следит за заявлениями Киева о наступлении и учитывает эти данные при планировании военных действий. МИД России предупредил о «неминуемо печальных последствиях» наступательных действий ВСУ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские военные готовы к выполнению боевых задач, но призвал не недооценивать украинскую сторону.

Что касается сроков наступления, заявления по этому поводу со стороны украинских властей отличаются. Например, в мае советник главы офиса президента Михаил Подоляк говорил об уже идущем наступлении Украины, но позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сказал, что оно может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». 3 июня президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова и проведет контрнаступление, но это займет определенное время и может дорого обойтись.