Появились кадры задержания в Косово российского сотрудника миссии ООН

На записи видно, как во время задержания косовские спецназовцы бьют россиянина головой об автомобиль

Видео: MostTV Zvecan / YouTube

Сербский телеканал «ТВ Мост» опубликовал кадры полицейской спецоперации в населенных сербами муниципалитетах на севере Косово, в рамках которой силовиками был задержан российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков.

На кадрах видно, как полицейские устроили засаду на автодороге, после чего начали забрасывать проезжую часть дымовыми шашками и шумовыми гранатами. В одном из фрагментов (00:23) видно, как силовики задерживают Краснощекова возле его автомобиля. Как отмечает «ТВ Мост», на видео можно заметить, как при задержании россиянина бьют головой о транспортное средство.

Правоохранительные органы Косово задержали Краснощекова 28 мая в ходе специальной операции. Местные власти заявили, что это операция проводилась в рамках борьбы с организованной преступностью. Помимо Краснощекова были задержаны 20 сербов и боснийцев.