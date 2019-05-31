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Политика ,  
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ООН сочла невозможным объявить ее сотрудника в Косово персоной нон грата

Сотрудник ООН не может быть объявлен персоной нон грата, так как работники организации не подпадают под это определение. Об этом зампредставителя генсека ООН Фархан Хак заявил ТАСС.

«Доктрина относительно персон нон грата применяется к странам, чьи дипломаты аккредитованы в других странах. ООН — это не государство. Понятие персона нон грата не применяется к персоналу ООН», — пояснил он.

Политика
Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата

Хак уточнил, что ООН будет защищать иммунитет своего сотрудника, россиянина Михаила Краснощекова, которого власти Косово объявили персоной нон грата.

Краснощеков — работник миссии ООН на территории Косово — был задержан местными правоохранительными органами в ходе операции в населенных сербами муниципалитетах на севере территории. Позднее получившего травмы Краснощекова освободили и объявили персоной нон грата. Власти Косово потребовали от него покинуть страну. Сообщалось, что дипломат действовал против «конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности». Что конкретно сделал Краснощеков — не уточняется.

Российский МИД осудил действия Косово. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Теги: персона нон грата, Косово, ООН
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