США усомнились в способности ВСУ противостоять России без помощи Запада

Киев по-прежнему зависит от внешней военной помощи и, вероятно, не сможет противостоять России, если большая часть поставок прекратится, считает директор национальной разведки Эврил Хейнс

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Украина, скорее всего, не сможет противостоять России в случае прекращения большей части поставок западных вооружений, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.

«Украина по-прежнему сильно зависит от внешней военной помощи и, вероятно, не сможет противостоять относительным преимуществам России в живой силе и ресурсах, если большая часть западной военной помощи прекратится», — сказала она.

На этой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США отправили на Украину почти 100% вооружений, которые Киев запросил для контрнаступления, а также анонсировал очередной пакет помощи. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен объявил об оказании Киеву очередной военной помощи на $300 млн. Украинские военные получат из запасов Пентагона в том числе дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, стрелковое оружие и боеприпасы, гаубицы и др.

По подсчетам Пентагона, с начала военных действий Вашингтон передал Киеву вооружений на общую сумму $35,7 млрд. Евросоюз отчитался о поставках на Украину оружия на €13 млрд, а также о подготовке более 16 тыс. украинских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские войска скоро начнут наступление, после чего Киев рассчитывает получить самолеты западного образца. До этого он говорил, что Украина не будет дожидаться поставок истребителей F-16 и будет наступать без них.

Замглавы российского МИДа Михаил Галузин, говоря об ожидаемом украинском наступлении, предупредил Киев и Запад о «неминуемо печальных последствиях». «Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта», — считает он. При этом Галузин уверен, что российские военные готовы «к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».

Российская сторона неоднократно критиковала поставки на Украину западных вооружений, заявляя, что это только затягивает конфликт и не помешает Москве достичь целей военной операции.