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В Евросоюзе оценили стоимость переданного Украине оружия в €13 млрд

Боррель: Евросоюз поставил Украине вооружение на более чем €13 млрд

Евросоюз поставил на Украину вооружений на €13 млрд и обеспечил подготовку свыше 16 тыс. украинских военнослужащих, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.

«По моим оценкам, более 13 миллиардов евро в виде военной поддержки [было предоставлено Украине Европейским союзом и государствами-членами]. <...> Украине было предоставлено более 1000 ракет и боеприпасов», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что ЕС продолжает выполнять обещание поставить Киеву боеприпасы и ракеты на общую сумму в €1 млрд, также закупается новое вооружение.

Кроме того, ЕС уже подготовил более 16 тыс. украинских солдат. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы довести их количество до 30 тыс., добавил Боррель.

Глава европейской дипломатии также прокомментировал идеи Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта. «Для заслуживающих доверия, честных мирных усилий нужно также поговорить с Киевом и пойти туда, чтобы увидеть агрессию глазами тех, кого бомбят. Нужно ясно понимать, что происходит», — сказал он.

По словам Борреля, в ЕС не могут согласиться с «доброжелательным подходом», подразумевающим, что обе стороны конфликта не хотят прекращать боевые действия. Он подчеркнул, что Украину и Россию нельзя ставить на один уровень. «Вот почему мы поддерживаем Украину, теперь поставляя танки, средства противовоздушной обороны и даже истребители», — заявил Боррель.

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Заместитель главы украинского МИДа, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник говорил, что Украина благодарна западным союзникам за предоставление военной помощи, но ей нужно в 10 раз больше, чтобы завершить конфликт в 2023 году. «Поэтому мы призываем наших партнеров перейти все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на поставки оружия», — заявил он.

После начала российской военной операции Киев начал получать от Запада в том числе гаубицы, реактивные системы залпового огня, беспилотники, бронетехнику, а также боеприпасы. В начале 2023 года США, Германия и Великобритания договорились передать Украине танки западного образца.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна нуждается в истребителях. Поставки боевой авиации, писало Politico, поддерживают страны Балтии. В начале апреля Польша отправила Украине первую партию из четырех истребителей МиГ-29. Польский президент сообщил, что всего Варшава передаст Киеву 14 таких самолетов.

В Кремле неоднократно выступали с критикой западной военной помощи Киеву и подчеркивали, что она не помешает выполнению задач военной операции.

Теги
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