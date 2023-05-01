В Белом доме заявили о передаче Украине почти всей запрошенной помощи
Соединенные Штаты передали Украине почти 100% военной помощи, которую Киев запросил для контрнаступления, но продолжат оказывать стране поддержку, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, о новом пакете помощи будет объявлено «очень скоро». США хотят помочь украинским военным с тем, чтобы они «были максимально готовыми» к активным боевым действиям, передает CNN.
На вопрос о том, когда может начаться контрнаступление, Кирби ответил, что все решения об этом принимает президент Украины Владимир Зеленский, но США продолжат оказывать военную помощь и поддержку. Министр обороны Украины Алексей Резников допускал, что наступление может начаться в апреле—мае, а премьер-министр Денис Шмыгаль — летом 2023 года.
Российские власти ранее говорили, что готовы к возможному украинскому контрнаступлению. В Кремле сообщали, что отслеживают все заявления об этом и Минобороны учитывает эти сведения при планировании продолжения боевых действий.
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