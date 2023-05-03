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Блинкен санкционировал выделение Украине еще $300 млн военной помощи

Госсекретарь США Блинкен санкционировал выделение Киеву пакета военной помощи на $300 млн
В новый пакет помощи вошли боеприпасы, ракеты, стрелковое оружие, гаубицы, грузовики и т.д. Это уже 37-й пакет помощи Украине от США с 2021 года. Москва считает, что такие поставки говорят о вовлеченности Вашингтона в конфликт
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен санкционировал выделение Украине очередного пакета военной помощи на $300 млн, говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

«В соответствии с полномочиями, делегированными мне президентом [США Джо] Байденом, я санкционирую 37-е по счету списание американских вооружений и оборудования (из запасов Пентагона. — РБК) для Украины на $300 млн», — говорится в сообщении. Отсчет количества поставок идет с 2021 года.

Новый пакет помощи включает дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, стрелковое оружие и боеприпасы, гаубицы, грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники, противотанковые средства, ракеты, а также запасные части и другое необходимое полевое оборудование, уточнили в Госдепе.

Две недели назад, 19 апреля, Байден объявил о выделении на военную помощь Киеву $325 млн. В этот пакет вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм, снаряды для противотанковых ракетных комплексов TOW, противотанковые реактивные гранаты AT4 шведского производства, противотанковые мины, авиационные боеприпасы, более 9 млн патронов к стрелковому оружию, четыре машины материально-технического обеспечения и др.


1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, которая была запрошена для контрнаступления.

Россия осуждает передачу Западом вооружений Киеву. Как считают в Кремле, поставки вооружений говорят о прямой вовлеченности Вашингтона и Брюсселя в конфликт, хотя они и заявляют об обратном, в Москве с этим не согласны.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Энтони Блинкен военная помощь США Военная операция на Украине поставки оружия
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