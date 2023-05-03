США и ЕС обсудят запрет торгового транзита через Россию

Введение новых санкций против России обсудят на саммите G7. По данным Bloomberg, в основном союзники Украины намерены сконцентрироваться на борьбе с обходом уже введенных ограничений

США, Европа и другие ключевые союзники Украины работают над новым пакетом санкций в отношении России, среди обсуждаемых ограничений — запрет транзита множества товаров через российскую территорию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Какие конкретно товары затронут ограничения, не уточняется. По данным Bloomberg, страны Запада хотят сфокусироваться на борьбе с ограничениями на поставки России технологий и товаров, используемых в военных целях.

Как пишет агентство, стороны будут принимать меры индивидуально, но планируют координировать вводимые против Москвы санкции. Новые ограничительные меры ЕС будут сфокусированы на закрытии «лазеек» в действующих санкциях. О планах будет объявлено на встрече лидеров стран G7, которая пройдет в Японии в середине мая.

На саммите «Большой семерки» планируется обсудить, какие санкции против России сработали и какие еще меры можно ввести в отношении Москвы.

По данным Bloomberg, помимо ограничения транзита будут введены санкции в отношении судов, отключающих транспондеры. Кроме того, в черный список попадут около 30 человек.

Стороны обсуждают также полный запрет экспорта в Россию, однако подобные меры станут особенно проблематичными для ЕС, поскольку для одобрения санкций потребуется согласие всех членов союза. Об обсуждении полного запрета экспорта Bloomberg писал в апреле. По данным агентства, механизм предполагает ряд исключений, в том числе для лекарств и сельскохозяйственной продукции.

Власти России считают санкции против Москвы незаконными. В Кремле заявляли, что в случае полного запрета на экспорт в Россию кризис в мировой экономике ускорится. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае реализации запрета в ответ Москва может разорвать зерновую сделку.