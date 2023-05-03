ЕС создаст механизм санкций в отношении обвиняемых в коррупции
Евросоюз намерен создать механизм санкций Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP) против людей, обвиняемых в коррупции по всему миру. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
«Я предлагаю установить новый режим санкций CFSP, нацеленный на серьезные коррупционные действия по всему миру, в дополнение к нашему внешнему антикоррупционному инструментарию», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, ЕС посылает «четкий сигнал», что союз не открыт к сотрудничеству с людьми, которые занимаются коррупцией, «где бы это ни происходило».
Глава евродипломатии добавил, что передал в Совет ЕС проект санкционного механизма и рассчитывает на его скорейшее утверждение.
Замглавы ЕК по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас уточнил, что в ЕС намерены создать систему наказания лиц, виновных в коррупции, под руководством еврокомиссара по внутренним делам, чтобы иметь достаточно оснований для введения санкций против представителей третьих стран.
Одной из ключевых задач системы будет оказание поддержки ЕК в составлении карт регионов, где коррупционные риски высоки. Еврокомиссия также предлагает повышать осведомленность о коррупции путем проведения информационных кампаний, исследований и образовательных программ по снижению коррупционных рисков и правонарушений.
Предлагается создать единый правовой акт для всех коррупционных правонарушений и санкций, под коррупцией будут понимать не только взяточничество, но и незаконное присвоение, злоупотребление служебным положением, воспрепятствования совершению правосудия и незаконное обогащение, связанные с коррупционными преступлениями.
Страны-члены также должны будут обеспечить правоохранительные органы и прокуратуру необходимыми инструментами расследования для борьбы с коррупцией.
«Предлагаемая директива о борьбе с коррупцией должна быть согласована и принята Европейским парламентом и Советом, прежде чем она сможет стать законом ЕС», — говорится в сообщении.