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ЕС создаст механизм санкций в отношении обвиняемых в коррупции

Евросоюз создаст механизм санкций против обвиняемых в коррупции в любой стране
ЕС не открыт к сотрудничеству с теми, кто занимается коррупцией, в какой бы стране это не происходило, подчеркнул глава европейской дипломатии Боррель. Он передал в Совет ЕС проект санкционного механизма
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз намерен создать механизм санкций Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP) против людей, обвиняемых в коррупции по всему миру. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Я предлагаю установить новый режим санкций CFSP, нацеленный на серьезные коррупционные действия по всему миру, в дополнение к нашему внешнему антикоррупционному инструментарию», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС посылает «четкий сигнал», что союз не открыт к сотрудничеству с людьми, которые занимаются коррупцией, «где бы это ни происходило».

Глава евродипломатии добавил, что передал в Совет ЕС проект санкционного механизма и рассчитывает на его скорейшее утверждение.

Замглавы ЕК по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас уточнил, что в ЕС намерены создать систему наказания лиц, виновных в коррупции, под руководством еврокомиссара по внутренним делам, чтобы иметь достаточно оснований для введения санкций против представителей третьих стран.

Одной из ключевых задач системы будет оказание поддержки ЕК в составлении карт регионов, где коррупционные риски высоки. Еврокомиссия также предлагает повышать осведомленность о коррупции путем проведения информационных кампаний, исследований и образовательных программ по снижению коррупционных рисков и правонарушений.

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Предлагается создать единый правовой акт для всех коррупционных правонарушений и санкций, под коррупцией будут понимать не только взяточничество, но и незаконное присвоение, злоупотребление служебным положением, воспрепятствования совершению правосудия и незаконное обогащение, связанные с коррупционными преступлениями.

Страны-члены также должны будут обеспечить правоохранительные органы и прокуратуру необходимыми инструментами расследования для борьбы с коррупцией.

«Предлагаемая директива о борьбе с коррупцией должна быть согласована и принята Европейским парламентом и Советом, прежде чем она сможет стать законом ЕС», — говорится в сообщении.

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Виктория Громова Виктория Громова
ЕС Жозеп Боррель санкции коррупция
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