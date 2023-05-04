Орбан предупредил о «большой битве» в Брюсселе

Орбан: сохранение Западом позиций только в военной мощи приведет к новым конфликтам

В ближайшем будущем в ЕС начнется «самая большая битва» по вопросу европейской внешней политики, поскольку блок «хочет отнять у стран-участниц независимую внешнюю политику», предупредил Орбан

Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Запад теряет позиции в сфере энергетики и демографии, оставаясь конкурентоспособным только в сфере обороны, что со временем может привести к военному конфликту. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает HVG.hu.

«У нас не очень хорошо обстоят дела с сырьем, энергетикой и демографией. Запад стоит на первом месте только по военной мощи, но это только на первый взгляд хорошая новость, поскольку она направит события в сторону военного конфликта», — заявил он.

По словам Орбана, в ближайшем будущем в Брюсселе разразится «самая большая битва» по вопросу европейской внешней политики, поскольку ЕС хочет отнять у стран-участниц независимую внешнюю политику.

«Если кто-то скажет, что их страна не заинтересована в войне, его обвинят в том, что он продвигает позицию [президента России Владимира] Путина», — подчеркнул он. Орбан заключил, что Будапешт «бескомпромиссно работает во имя мира».

Накануне, 3 мая, Еврокомиссия предложила выделить из бюджета €500 млн на увеличение производства боеприпасов как в целях поддержки Украины, так и в целях собственной безопасности.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что в ЕК рассчитывают нарастить объемы производства боеприпасов для Украины до 1 млн боеприпасов в год.

«Заводы есть. 11 стран ЕС уже могут начать ускоренное производство снарядов [натовского калибра] 155 мм и две страны ЕС — снарядов [советского калибра] 152 мм», — заявил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил о невозможности создать европейскую архитектуру безопасности, пока в Европе есть «оккупированные территории» и «замороженные конфликты». По его словам, «сейчас не время для переговоров».

Макрон также обратил внимание на то, что Европа должна бороться за стратегическую автономию, чтобы не зависеть от других стран в критических вопросах. В качестве примера он привел увеличение спроса на военное оборудование.

Он отметил, что европейская оборонная промышленность не удовлетворяет всех потребностей и остается в значительной степени раздробленной.

Орбан предупреждал, что европейские страны очень близки к отправке войск на Украину. Он также допускал отправку на украинскую территорию миротворческого контингента. Он заявил, что считает реальной опасность новой мировой войны; по его словам, это «не литературное преувеличение».

Россия критикует военную помощь в адрес Украины со стороны Запада. В Кремле подчеркивали, что такая помощь лишь затянет конфликт и принесет больше страданий Украине, при этом цели спецоперации в любом случае будут достигнуты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отправку миротворцев из стран ЕС на Украину потенциально очень опасной темой.