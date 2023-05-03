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Военная операция на Украине ,  
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ЕК предложила выделить €500 млн на увеличение производства боеприпасов

ЕС поставит Украине 1 млн артиллерийских снарядов за год
По словам Бретона, 11 стран Евросоюза уже могут начать ускоренное производство снарядов натовского калибра 155 мм, а еще две страны ЕС — снарядов «советского» калибра 152 мм
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить из бюджета €500 млн на увеличение производства боеприпасов в рамках поддержки Украины, сообщается на сайте ЕК.

«Закон, который мы предлагаем, беспрецедентный. Он направлен на прямую поддержку наращивания мощностей нашей оборонной промышленности как в целях поддержки Украины, так и в целях нашей собственной безопасности», — отметил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Предложение Еврокомиссии должны обсудить Европарламент и Совет Евросоюза.

По словам Бретона, в ЕК надеются нарастить объемы производства боеприпасов для Украины до 1 млн боеприпасов в год. Достичь этой цели в ней хотят в течение года. «Заводы есть. 11 стран ЕС уже могут начать ускоренное производство снарядов [натовского калибра] 155 мм и две страны ЕС — снарядов [«советского» калибра] 152 мм», — заявил еврокомиссар (цитата по ТАСС).

В апреле Евросовет утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая. Таким образом, общий вклад ЕС для Украины в рамках этого фонда достиг €4,6 млрд.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь в адрес Украины со стороны западных стран. В Кремле подчеркивали, что такая помощь лишь затянет конфликт и принесет «больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]». При этом цели спецоперации в любом случае будут достигнуты, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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