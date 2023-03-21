Боррель заявил о готовности ЕС выделять оружие не только Украине

Жозеп Боррель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Евросоюз готов отправлять оружие через Европейский фонд мира не только Украине, но и другим странам-партнерам. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на первом форуме Шумана по вопросам партнерства в области безопасности и обороны.

По его словам, передача вооружения «должна и будет осуществляться и для поддержки других партнеров в других конфликтах по всему миру».

Европейский фонд мира был создан Евросоюзом в 2021 году. Из него финансируются траты военного и оборонного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности». Последний раз €9 млн из него выделили на укрепление потенциала армии Северной Македонии 16 марта.

Он также добавил, что Евросоюз работает над расширением перечня стран для оказания поддержки. «Мы работаем над тем, чтобы начать поставки такого оружия нашим африканским партнерам в ближайшие месяцы», — добавил представитель ЕС.

Общий бюджет составляет €5,69 млрд по текущему курсу на период 2021–2027 годов с годовым потолком от €420 млн в 2021 году до €1,132 млрд в 2027 году. Помимо поддержки Украины средства направляются в Боснию и Герцеговину, Сомали, Мали, Мозамбик и другие страны. 8 марта ЕС утвердил решение увеличить бюджет фонда на €2 млрд.